مونديال القوى داخل قاعة: دوبلانتيس وهولواي يتوجان للمرة الثالثة تواليا

الرياص - اسماء السيد - نانكين : توج كل من السويدي أرمان دوبلانتيس والأميركي غرانت هولواي بلقب بطل العالم في القفز بالزانة وسباق 60 م حواجز تواليا، السبت ضمن بطولة العالم لألعاب القوى داخل قاعة المقامة حاليا في نانكين الصينية.

وقفز دوبلانتيس على ارتفاع 6.15 م بعد منافسة قوية مع اليوناني ايمانويل كاراليس الذي اكتفى بالمركز الثاني محققا أفضل رقم شخصي له (6.05).

وأخفق دوبلانتيس في محاولته الأولى على ارتفاع 6.10 م قبل ان ينجح في الثانية، ثم تخطى 6.15 م بسهولة، في حين فشل كاراليس في محاولتيه على ارتفاع 6.10 قبل ان يحاول على ارتفاع 6.15 م لكنه لم ينجح.

وبعد ان اجتاز دوبلانتيس ارتفاع 6 امتار خلال 4 مرات خلال المسابقة، بدا التعب واضحا عليه، فلم يقم بمحاولة تحطيم رقمه القياسي العالمي (6.27 م).

وبات دوبلانتيس بعد مشاركته اليوم، أول رياضي يجتاز حاجز الستة امتار اكثر من مئة مرة (102 تحديدا).

وقال السويدي بعد تتويجه "أعتقد أننا قدمنا عرضا جيدا للجميع. إنه أمر رائع ان اشعر بالمنافسة وانا سعيد لمانولو (كاراليس)".

وتابع "كان يتعين علي الكفاح من أجل الفوز".

وكان دوبلانتيس اجتاز ارتفاع 6 امتار للمرة الاولى خلال بطولة اوروبا عام 2018 في برلين، ومذاك التاريخ أصبح هذا الأمر روتينيا بالنسبة اليه علما بان الأسطورة الأوكراني سيرغي بوبكا كان أول من نجح في اجتياز حاجز الـ6 امتار عام 1985.

وحذا العداء الاميركي غرانت هولواي حذو دوبلانتيس بإحرازه لقبه العالمي الثالث داخل قاعة بفوزه بسباق 60 م حواجز مسجلا توقيتا مقداره 7.42 ثانية متقدما على الفرنسي ويلهم بيلوسيان (7.54 ث) والصيني يون جي ليو (7.55 ث).

ولم يخسر هولواي في 94 سباقا تواليا (على مسافتي 55 م و60 م حواجز) داخل قاعة وتحديدا منذ آذار/مارس 2014 عندما كان في السادسة عشرة من عمره.

وهي المرة الأولى التي يفوز بها عداء للحواجز في 3 سباقات تواليا في بطولة العالم، علما بأن مواطنه ألن جونسون فاز بثلاثة القاب لكن ليس تواليا اعوام 1995 و2003 و2004.

وقال هولواي "الفوز في بطولة العالم 3 مرات داخل القاعة و3 مرات في الهواء الطلق لم يحققه أي رياضي اخر في التاريخ، انها احصائية مدهشة".

وكان هولواي توج بطلا للعالم في الهواء الطلق في بطولات العالم في الدوحة ويوجين الاميركية وبودابست اعوام 2019 و2022 و2023.

وشهدت الامسية، فوز العداء النروجي جايكوب اينغيبريغتسن في سباق 3 الاف م مسجلا 7.46.09 دقيقة علما بانه سيخوض سباق 1500 م الاحد.

وفي فئة السيدات، احرزت السويسرية موجينغا كامبودجي سباق 60 م بوقت مقداره 7.04 ثانية متفوقة على الايطالية زينب دوسو بجزأين من الثانية.

وقالت السويسرية "كل فوز هو جيد دائما للثقة. الفوز يثبت لي اننا نقوم بكل ما هو صحيح".

واضافت "يتعين عليك التأقلم مع شعورك، وبالتالي انا سعيدة جدا لأن مدربي يشعر بما انا احتاج اليه ونعمل معا على ما هو جيد بالنسبة الي".