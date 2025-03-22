شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة علاء يواصل حماية عرين الأهلى أمام الطلائع فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على استمرار حمزة علاء فى حراسة مرمى المارد الأحمر بمباراة الطلائع المقبلة، بعد مشاركته أساسياً فى مباراة إنبى الأخيرة،وظهوره بشكل مميز طوال أحداث اللقاء الذى خاضه الأهلى بقيادة فنية لسامى قمصان المدرب العام قبل عودة كولر من سويسرا.

مباراة الأهلى وطلائع الجيش تقام فى التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويواصل 11 لاعباً بالنادى الأهلى الغياب عن المارد الأحمر فى مباراة طلائع الجيش ببطولة كأس عاصمة مصر لأسباب مختلفة. وتشمل قائمة الغيابات: "محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومصطفى شوبير بسبب التواجد مع منتخب مصر، الذي سيواجه إثيوبيا اليوم ثم سيراليون الثلاثاء المقبل ضمن تصفيات كأس العالم 2026".

كما يغيب عن الأهلى محمد عبد الله بسبب تواجده مع منتخب الشباب للمشاركة فى بطولة قطر الدولية الودية ووسام أبوعلى للانضمام لمنتخب فلسطين، وجارديشار للتواجد مع منتخب سلوفينيا، ورضا سليم وكريم فؤاد للإصابة.

واستهل الأهلي مشواره في كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) بالخسارة 0-1 أمام إنبي، مساء الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة، حتى يستطيع المنافسة على تحقيق اللقب الذى يتطلع لحصده للمرة الأولى في تاريخه.