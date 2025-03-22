شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج حسام حسن مع منتخب مصر بعد الاقتراب من حلم الصعود للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

قطع منتخب مصر، بقيادة حسام حسن ، شوطاً كبيراً نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على إثيويبا بثنائية صلاح وزيزو.

محمد صلاح لعب دوراً محورياً فى انتصار "الفراعنة"، حيث سجل هدفهم الأول في الدقيقة 31 ، وبعد ذلك صنع صلاح الهدف الثاني لصالح منتخب مصر الذي سجله أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 42.

وبذلك، يكون منتخب مصر حقق 4 انتصارات فى التصفيات المونديالية الحالية مقابل تعادل وحيد.

وخاض مدرب منتخب مصر، حسام حسن، مباراته الـ11 مع الفراعنة منذ تولية القيادة الفنية في 6 فبراير 2024. وحقق "العميد" الفوز فى 7 مباريات، بينما تعادل خلال 3 لقاءات، وخسر مواجهة وحيدة كانت ضد منتخب كرواتيا فى بطولة كأس عاصمة مصر الودية التي أقيمت بالعاصمة الإدارية.

سجل منتخب مصر تحت قيادة العميد حسام حسن 20 هدفاً واستقبل ثمانية أهداف، وحافظ منتخب مصر تحت قيادة العميد على نظافة شباكه في 6 مباريات.

نتائج حسام حسن مع منتخب مصر

1. مصر ضد نيوزلاندا (1-0) - ودي

2. مصر ضد كرواتيا (4-2) - ودي

3. مصر ضد بوركينا فاسو (2-1) - تصفيات كأس عالم

4. مصر ضد غينيا بيساو (1-1) - تصفيات كأس عالم

5. مصر ضد كاب فيردي (3-0) - تصفيات كأس الأمم الأفريقية

6. مصر ضد بوتسوانا (4-0) - تصفيات كأس الأمم الأفريقية

7. مصر ضد موريتانيا (2-0) - تصفيات كأس الأمم الأفريقية

8. مصر ضد موريتانيا (1-0) - تصفيات كأس الأمم الأفريقية

9. مصر ضد كاب فيردي (1-1) - تصفيات كأس الأمم الأفريقية

10. مصر ضد بوتسوانا (1-1) - تصفيات كأس الأمم الأفريقية

11.مصر ضد أثيوبيا (2-0)-تصفيات كأس عالم

منتخب مصر ينافس فى المجموعة الأولى بتصفيات أفريقيا لمونديال 2026 مع غينيا بيساو وبوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

ويتأهل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة بشكل مباشر لكأس العالم 2026 والذي سيقام في أمريكا.

يستضيف منتخب مصر نظيره سيراليون فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الجولة السادسة بتصفيات أفريقيا لمونديال 2026.

وضمت قائمة منتخب مصر للمعسكر الحالي كلاً من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير وعبد العزيز البلعوطي، والدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا، وفي الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل عماد "دونجا"، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح ومصطفي فتحي، وفي الهجوم: مصطفى محمد وأسامة فيصل".

واحتل منتخب مصر بهذه النتيجة، المركز الأول برصيد 13 نقطة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو الوصيفة وسيراليون الثالثة.