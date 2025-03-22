شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف داري يعود لدفاع الأهلى أمام الطلائع فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يعود المغربى أشرف داري لقيادة دفاع النادى الأهلى فى مباراة طلائع الجيش المقبلة بكأس عاصمة مصر، بعد غيابه عن مباراة إنبى الأخيرة، بسبب حصوله على راحة بفرمان من السويسري مارسيل كولر.

ويرغب كولر فى تجهيز أشرف داري ومنحه فرصة المشاركة فى المباريات المقبلة لتجهيزه لقيادة خط الدفاع الأحمر فى مباراة الهلال السودانى بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش فى التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

واستهل الأهلي مشواره في كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) بالخسارة 0-1 أمام إنبي، مساء الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة، حتى يستطيع المنافسة على تحقيق اللقب الذى يتطلع لحصده للمرة الأولى في تاريخه.