شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية صائم.. علاء نبيل يكشف استغلال شهر رمضان للفوز مع منتخبى مصر والأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفظ نجوم الكرة بذكريات ومواقف مع الصيام فى شهر رمضان الكريم، لا يمكن أن تسقط من الذاكرة بمرور الوقت، حيث تبقى عالقة فى أذهانهم حتى بعد الاعتزال.

علاء نبيل، المدير الفني لاتحاد الكرة، يتحدث عن أبرز ذكرياته في شهر رمضان الكريم، قائلا، "الدورات الرمضانية كانت أبرز ما يميز شهر رمضان، كنا نلغي أي شيء في حياتنا لخوض تلك المباريات، وكانت أجمل ذكريات عمري، وعلى مستوى التدريب، لا يوجد مباراة خضناها في رمضان مع منتخب مصر أو الأردن إلا واستغللنا رمضان أفضل استغلال وحققنا الفوز في كل المباريات."

وأضاف نبيل، "هناك ذكريات أخرى تتعلق بالأسرة، فمثلا كان أكل والدتي أهم ما يميز شهر رمضان، وبعد ذلك أصبح أحفادى أهم شيء، نقوم بشراء زينة رمضان والحلويات والفوانيس، وهو ما يجعل لرمضان مذاقا خاصا مع الأسرة".