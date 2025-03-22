شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم أنيس بوجلبان مع المصري قبل مواجهة البنك الأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستعد التونسي أنيس بوجلبان، المدير الفني للنادي المصري، لخوض تحدٍ جديدٍ مع الفريق البورسعيدي، عندما يواجه البنك الأهلي فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

وتولى أنيس بوجلبان تدريب النادي المصري قبل شهر تقريباً خلفاً لـ علي ماهر المدير الفني السابق للفريق.

وقاد أنيس بوجلبان النادي المصري في 5 مباريات بمختلف المسابقات المحلية، حيث حقق انتصارين وتعادل في مثلهما وخسر مباراة واحدة.



وجاءت نتائج المصري مع بوجلبان كالتالي:

1ـ الدوري

ـ الفوز على سموحة 3-0

ـ الفوز على مودرن سبورت 4-2

ـ التعادل مع بيراميدز سلبياً

2ـ كأس مصر

ـ الهزيمة في دور الـ 16 أمام البنك الأهلي 3-1

3ـ كأس عاصمة مصر

التعادل مع زد 1-1 في دور المجموعات

يعكف الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة التونسي أنيس بوجلبان ، على مراجعة المباريات الماضية للبنك الأهلي، وآخرها مواجهة غزل المحلة في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى أبناء طارق مصطفى، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين.

ويواصل فريق الكرة الأول بالنادي المصري تدريباته مساء اليوم، السبت، استعداداً لمباراته بالجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر والتي تجمعه بفريق البنك الأهلي، والمقرر إقامتها باستاد برج العرب فى التاسعة والنصف مساء الاثنين القادم الموافق الرابع والعشرين من مارس الجاري.

وكان المصري تعادل مع زد اف سي بالجولة الثانية من كأس عاصمة مصر بهدف لكل فريق، حيث قرر التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني للمصري استمرار الفريق في أداء تدريباته دون الحصول على راحة سلبية.