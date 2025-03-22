شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتي تطرح تذاكر مباراة مصر وسيراليون فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر مباراة منتخب مصر وسيراليون، المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، فى الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، قادمة من المغرب بعد مواجهة إثيوبيا مساء أمس، الجمعة، في اللقاء الذي انتهي بفوز مصر بهدفين دون رد ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة سيراليون في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، فى الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 13 نقطة ثم بوركينا فاسو و سيراليون في المركز الثاني و الثالث ب 8 نقاط وغينيا بيساو في المركز الرابع ب 6 نقاط وإثيوبيا خامسا ب 3 نقاط ثم جيبوتي في المركز السادس و الأخير بنقطة واحدة.