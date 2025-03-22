شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُخطر الأهلي بموقفه النهائي من عودة كريستو بعد انتهاء إعارته فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

أبلغ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إدارة النادي بموقفه من عودة محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق المُعار إلى نادي الصفاقسي التونسي، وأكد المدير الفني أنه لا يحتاج جهود اللاعب الشاب بعد ذلك.

ورحل كريستو عن الأهلي الصيف الماضي مُعاراً لنادي الصفاقسي لمدة موسم، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني للمارد الأحمر، وطلب كولر من الأهلي تسويق اللاعب التونسي لعدم رغبته فى عودته مرة أخرى للقلعة الحمراء لوجهة نظر فنية،\ كما أن قائمة الأجانب بالفريق لن يكون بها مكان له الموسم المقبل.

وانتقل كريستو لصفوف الأهلي في يناير 2023 قادما من النجم الساحلي التونسي ولكنه لم يحظ بالمشاركة مع المارد الأحمر، ثم تمت إعارته إلى الصفاقسي لمدة موسم على سبيل الإعارة الصيف الماضي، ويمتلك الصفاقسي أحقية شراء اللاعب نهائياً بعد انتهاء الإعارة مقابل مليون دولار.