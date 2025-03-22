شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة المنتخب من المغرب بعد الفوز على إثيوبيا فى تصفيات كأس العالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

‎وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، قادمة من المغرب بعد مواجهة إثيوبيا مساء أمس، الجمعة، في اللقاء الذي انتهي بفوز الفراعنة بهدفين دون رد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

‎ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة سيراليون فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

‎رافق بعثة منتخب مصر المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكرة، ونائبه خالد الدرندلي، وحماده الشربيني عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق فى المغرب.

‎ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 13 نقطة ثم بوركينا فاسو و سيراليون في المركز الثاني والثالث بـ8 نقاط، وغينيا بيساو فى المركز الرابع بـ6 نقاط، وإثيوبيا خامسا بـ 3 نقاط ثم جيبوتي في المركز السادس و الأخير بنقطة واحدة.



بعثة منتخب مصر (3)



بعثة منتخب مصر (4)



بعثة منتخب مصر (5)



بعثة منتخب مصر (6)



بعثة منتخب مصر (1)