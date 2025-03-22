شكرا لقرائتكم خبر عن بوجلبان يفاضل بين جاد وحمدي لحراسة مرمى المصري أمام البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل التونسي أنيس بوجلبان ، المدير الفني للنادي المصري ، بين الثنائي محمود جاد ومحمود حمدي لحراسة مرمى الفريق البورسعيدي في المباراة المقبلة بكأس عاصمة مصر، ويسعى مدرب المصري لمنح الفرصة بشكل أكبر للبدلاء للوقوف على مستواهم وإكسابهم لياقة المباريات.

وكان محمود جاد شارك أساسياً في ضربة البداية للفريق البورسعيدي بكأس عاصمة مصر أمام زد، خلال الجولة الأولى من دور المجموعات، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

ويواصل فريق الكرة الأول بالنادي المصري تدريباته مساء اليوم، السبت، استعداداً لمباراته بالجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر والتي تجمعه بالبنك الأهلي والمقرر إقامتها على استاد برج العرب في التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل.

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى: البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.

وأسفرت قرعة كأس عاصمة مصر عن 4 مجموعات جاءت كالتالي: المجموعة الأول: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروج، الجونة، المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا، زد ، البنك الأهلي، غزل المحلة، المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجش، إنبي، فاركو، المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.