7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت، 22 - 3 - 2025، العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، بعثة منتخب مصر تعود من المغرب اليوم استعداداً لمواجهة سيراليون، والأهلي يستعيد 4 لاعبين أمام الطلائع.. أبرزهم بن شرقي وإمام عاشور.

بعثة منتخب مصر تعود من المغرب اليوم استعداداً لمواجهة سيراليون

تعود بعثة منتخب مصر للقاهرة اليوم، السبت، على أن تبدأ الاستعداد فور العودة لمواجهة سيراليون المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى الجولة السادسة من التصفيات والتي تقام باستاد القاهرة الدولي.

الأهلي يستعيد 4 لاعبين أمام الطلائع.. أبرزهم بن شرقي وإمام عاشور

يستعيد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود الرباعى "أشرف بن شرقى وإمام عاشور وحسين الشحات وأشرف داري" فى مباراة الطلائع المقبلة بكأس عاصمة مصر.

بيسيرو يجرى تعديلا وحيدا على تشكيل الزمالك أمام بتروجت

يدرس البرتغالى جوزيه بيسيرو ، المدير الفنى للزمالك ، تثبيت تشكيل الفريق أمام بتروجت من أجل مواصلة منح الفرصة للاعبين الذين لم يحصلوا عليها خلال الفترة الماضية بسبب ضيق الوقت وضغط المباريات الذي تعرض لها الفريق الأبيض، مع وجود تبديل وحيد بدخول سيف جعفر بدلاً من محمد حمدى.

كولر يطلب تقريراً من قمصان عن الأهلي ومباراة إنبي فى كأس عاصمة مصر

طلب السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للأهلي، من سامي قمصان المدرب العام للفريق تقريراً عن خلال الإجازة التي قضاها الأول فى بلاده مؤخراً وغاب بسببها عن مباراة إنبي التي أقيمت الخميس في كأس عاصمة مصر، وخسرها الأهلي بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة.

الزمالك يضع الرتوش النهائية على خطة عبور بتروجت بكأس عاصمة مصر

يختتم فريق الزمالك ، اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة بتروجت المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر، ويضع جوزيه بيسيرو الرتوش النهائية على خطة الأبيض لمواجهة الفريق البترولي، والتعليمات الذى ينوي منحها للاعبيه قبل اللقاء المرتقب.

تضاؤل فرص طاهر محمد طاهر فى اللحاق بمباراة الأهلى والطلائع

تضاءلت فرص طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي في اللحاق بمباراة فريقه المقبلة أمام الطلائع ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر بالفوز على إثيوبيا ويطالب الجماهير بحضور لقاء سيراليون

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني، بقيادة حسام حسن، بالفوز المستحق على منتخب إثيوبيا بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.