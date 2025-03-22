شكرا لقرائتكم خبر عن بابافاسيليو: بيراميدز يحتاج التتويج بالدوري وزيزو وإمام عاشور الأفضل فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو ، المدير الفني الحالي لنادي غزل المحلة والسابق لأندية وادي دجلة والاتحاد السكندري والبنك الأهلي، أن الثنائي إمام عاشور لاعب الأهلي وأحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك هما الأفضل فى مصر خلال فترة تواجده، ورغم أن اختيار عاشور كان خاطئًا فى تجربته الاحترافية وعاد سريعًا، إلا أنه يمكنه العودة مجددًا لأنه يمتلك مؤهلات تساعده.

وأضاف القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، "أن المنافسة في مصر ثلاثية بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، وأنه خلال 5 مواسم فى الدوري المصري لم يشاهد أي منافسة من فرق آخرى، موضحا أن شكل الدوري المصري الحالي جعله أكثر تنافسية وندية، من الممكن أن تشاهد فرقًا كثيرة تقدم كرة جيدة، لكنه المنافسة والاستمرارية تتطلب أمورًا أخرى".

وتابع "بابا فاسيليو"، بيراميدز يمتلك إسكواد قوى وعالى الجودة فى كل مركز، لكن لكي تفوز باللقب لابد أن تعرف الطريقة المثلى لذلك، الفريق يحتاج أن يثبت أنه قادر على التتويج باللقب على حساب الأهلي والزمالك وكتابة التاريخ، خصوصًا فى الأوقات الحاسمة من الموسم.

وأضاف مدرب غزل المحلة، المنافسة هذا الموسم انحصرت بين الثلاثي الكبار كما هي منذ جئت قبل 5 سنوات، لكن ربما تستطيع فرق أخرى المنافسة فى المواسم القادمة إذا تمكنت من ضخ استثمارات وميزانيات كبيرة واستقدام لاعبين بجودة عالية، لتحسين التنافسية وتطوير البطولة، فمنافسة الأندية التي تمتلك قاعدة جماهيرية عريضة تتطلب تخطي تحديات ومعوقات أكثر.

وأشار "بابا فاسيليو" إلى صابر عيد نجم نادي غزل المحلة الأسبق قائلًا، "أنا أحبه كثيرًا وأتمنى له أن يعيش طويلًا، هو أسطورة تاريخية لن تتكرر لنادي غزل المحلة وأنا أعتبره بمثابة أبي، هو يهتم كثيرًا بكل من يعمل معه وكنت سعيدًا بعملنا معًا، حزين لرؤيته في هذا الوضع الصحي غير الجيد وأتمنى له الشفاء وأن يعود أفضل من السابق، هو من أفضل الشخصيات التي تعاملت معها في مصر".

واختتم بابا فاسيليو حديثه لـ" نجوم دوري نايل" عبر إذعة أون سبورت إف إم، "مباريات الدور الأول حملت طابعًا تنافسيًا كبيرًا بين كل الفرق، وهو ما أتوقعه أن يحدث في الدور الثاني بين الفرق المهددة بالهبوط، وصعود حرس الحدود وبتروجيت كان مفاجأة للجميع".