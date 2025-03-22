شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يواصل مطاردة حسام حسن ويخطف صدارة هدافي تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

استعاد محمد صلاح ، نجم هجوم فريق ليفربول، ابتسامته مع منتخب مصر بعد فترة صعبة مع "الريدز". صلاح شارك أساسياً فى مباراة مصر ضد إثيوبيا، مساء الجمعة، بالجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أفريقيا.

منتخب مصر ينافس فى المجموعة الأولى بتصفيات أفريقيا لمونديال 2026 مع غينيا بيساو وبوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

واقترب منتخب مصر خطوة كبيرة نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على إثيويبا بثنائية صلاح وزيزو.

محمد صلاح لعب دوراً محورياً في انتصار "الفراعنة"، حيث سجل هدفهم الأول في الدقيقة 31 ، وبعد ذلك، صنع صلاح الهدف الثاني لصالح منتخب مصر الذي سجله أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 42.

ورفع صلاح عدد أهدافه فى النسخة الحالية من التصفيات إلى 6 أهداف يتصدر بها قائمة ترتيب الهدافين.

محمد صلاح هو القائد الحالي لمنتخب مصر، وتم اختياره لحمل شارة القيادة رغم أنه ليس الأقدم بين زملائه، نظرًا لما قدمه للفراعنة، حيث ساهم في تأهل بلاده إلى كأس العالم 2018 بعد غياب دام 28 عامًا.

يأتي توهج صلاح مع منتخب مصر بعد ضربتين متتاليتين تعرض لهما مع ليفربول، الضربة الأولى كانت الخروج من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان يوم 11 مارس. وبعدها بـ5 أيام خسر صلاح مع ليفربول نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة أمام نيوكاسل يونايتد، صلاح شارك في 43 مباراة مع ليفربول هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 32 هدفاً وصنع 22. وشارك محمد صلاح مع منتخب مصر في 102 مباراة منذ أول مباراة خاضها في عام 2011، سجل 58 هدفا وصنع 31 في مختلف البطولات. ويحل محمد صلاح في المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر برصيد 58 هدفًا، حيث يسبقه فى المركز الأول النجم الأسطوري حسام حسن، المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، برصيد 68 هدفًا.

وبذلك، يكون منتخب مصر حقق 4 انتصارات في التصفيات المونديالية الحالية مقابل تعادل وحيد.

ويتأهل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة بشكل مباشر لكأس العالم 2026 والذي سيقام في أمريكا.

يستضيف منتخب مصر نظيره سيراليون فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الجولة السادسة بتصفيات أفريقيا لمونديال 2026.

وضمت قائمة منتخب مصر للمعسكر الحالي كلاً من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير وعبد العزيز البلعوطي، والدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا، وفي الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل عماد "دونجا"، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح ومصطفي فتحي، وفي الهجوم: مصطفى محمد وأسامة فيصل".

واحتل منتخب مصر بهذه النتيجة، المركز الأول برصيد 13 نقطة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو الوصيفة وسيراليون الثالثة.