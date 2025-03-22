شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتقد 11 لاعباً أمام بتروجت فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يفتقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو ، خدمات 11 لاعباً قبل مواجهة بتروجت المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويدخل الزمالك المباراة غائبا عن صفوفه 11 لاعباً، لأسباب مختلفة بين الإصابة، والانضمام للمنتخبات، بخلاف من يخضعون للتأهيل.

ويغيب عن الزمالك كل من محمد عواد، أحمد مصطفى زيزو، نبيل عماد دونجا، حسام عبد المجيد، ومحمد شحاتة، للانضمام لمنتخب مصر فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

كما يغيب محمد السيد للانضمام لمنتخب الشباب، بينما انضم سيف الجزيرى لمنتخب تونس استعدادا لمباراتى ليبيريا ومالاوى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وعلى مستوى الإصابات، يغيب أحمد الجفالى لإصابته في العضلة الخلفية، بينما يغيب حمزة المثلوثى للتأهيل من الرباط الصليبى، وأحمد حمدى ومحمد عبد الشافى لعدم الجاهزية.

ويختتم فريق الزمالك، اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة بتروجت المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر، ويضع جوزيه بيسيرو الرتوش النهائية على خطة الأبيض لمواجهة الفريق البترولي، والتعليمات الذى ينوي منحها للاعبيه قبل اللقاء المرتقب.

وحذر بيسيرو اللاعبين خلال التدريبات من التهاون أمام مرمى بتروجت، أو التسرع في إنهاء الهجمات، مطالبهم باستغلال الفرص لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات الفريق البترولي، ويمنحهم دفعة معنوية لإحباط عزيمة لاعبيه.