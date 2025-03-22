شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينعى والد هشام حنفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك والد هشام حنفى لاعب الفريق الأحمر الأسبق ومنتخب مصر والذى توفي صباح اليوم.

وكان هشام حنفي قد أعلن وفاة والده في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، وكتب نجم الأهلي الأسبق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "والدى فى ذمة الله.. دعواتكم بالرحمة والمغفرة".

وأعلن هشام حنفي تفاصيل الجنازة قائلا، "صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد الحصري والدفنة بمدافن 6 أكتوبر طريق الواحات خلف مساكن عثمان..دعواتكم لوالدي بالرحمة والمغفرة"

ولد هشام حفنى الذي أطلق عليه البعض لقب "مكوك الأهلي" يوم 2 أغسطس 1973 بمحافظة القاهرة، بدأ حياته الكروية بفريق الأشبال داخل نادي الصيد، وكان يزامله في هذا التوقيت نجم الزمالك السابق الثعلب حازم إمام، وبعد مستوياته الرائعة مع الصيد قرر إبراهيم عبد الصمد انضمامه للقلعة الحمراء وهو في بداية عامة الـ13 فقط، لتبدأ نجومية نجم الأهلي الهداف والملقب بصاحب القذائف الصاروخية في مرمي المنافسين، وخلال مباراة ودية لنادي الصيد أمام الأهلي ظهر حنفي بشكل لافت للغاية، لينال بعد موسمين فقط بعد انتقاله للنادي الأهلي شارة قيادة الفريق بسبب التزامه داخل أرض الملعب.

بداية التألق الحقيقية لـ هشام حنفى كانت مع منتخب مصر تحت 19 عاما، بقيادة المدرب الهولندي "رود كرول" وتمكن نجم الاهلى في المساهمة بفوز شباب مصر بدورة الألعاب الأفريقية بزيمبابوي عام 92 بالميدالية الذهبية، ونال أيضا لقب أفضل لاعب في البطولة، ليكتب ميلاد جديد مع الكرة المصرية، وبعد العودة مباشرة قرر مدرب النادي الأهلي الألماني "راينر هولمان" تصعيد هشام حنفي للفريق الأول .

استمر هشام حنفي مع النادي الأهلي حتي عام 2001، واستطاع أن يساهم في تحقيق 14 بطولة مع المارة الأحمر، كان أهم الحصول علي بطولة الدوري المصري الممتاز 6 مرات علي التوالي، ثم الفوز بالبطولة العربية 3 مرات، ثم بطولة دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة، وبطولة السوبر الأفريقي كان الختام للاعب مع النادي الأهلي تحت قيادة مانويل جوزيه.