شكرا لقرائتكم خبر عن بابافاسيليو: أتمنى تدريب منتخب مصر أو أحد القطبين.. وواثق من بقاء المحلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو ، المدير الفني الحالي لنادي غزل المحلة والسابق لأندية وادي دجلة والاتحاد السكندري والبنك الأهلي، عن الفارق الكبير للغاية بين تجربتيه مع الفلاحين، مؤكدًا أن الولاية الأولى مختلفة رغم صعوبة التوقيت، حيث بدأ الموسم مع الفريق وقام بعمل معسكر إعداد وهو ما أعطاه مساحة جيدة لاختيار اللاعبين المناسبين لخططه وأفكاره، لكن أزمة المستحقات هي من أنهت التجربة بسبب عدم حل المشكلة من قبل مجلس الإدارة السابق الذي أدين له بالعرفان لأنهم كانوا سببًا في نجاحي.

وأضاف بابافاسيليو، أما التجربة الثانية، ورغم أنها بدأت فى منتصف الموسم، إلا أن الأجواء مختلفة والإدارة الحالية لديها أفكار ورؤى كثيرة لتطوير الفريق، أنا سعيد بوجودي وسط بيئة عمل تدعمني طوال الوقت، أتمنى مساعدة المحلة في البقاء بدوري نايل هذا الموسم وقيادتهم في الموسم القادم.

وتابع مدرب غزل المحلة، وكذلك جودة اللاعبين واستجابتهم للتعليمات والأفكار وتنفيذها هذه المرة مختلفة وأكثر تميزًا، رغم أننا نعاني من تنظيم البطولات في مصر وخوض 5 مباريات في 15 يومًا فقط.

وشدد المدرب القبرصي على أنه يحب خوض التحديات والنجاح فيها، حيث نجح في تحقيق الهدف ببقاء وادي دجلة في الدوري وهو ما كرره مع البنك الأهلي، وهو ما يثق في تكراره مع غزل المحلة، وبعدها يتم الاستعداد للموسم الجديد بشكل مختلف.

وأنهى حديثه لـ"نجوم دوري نايل" مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم عن أهدافه قائلًا، أحلامي وطموحاتي هنا كبيرة، رغم أنني لم أتخيل يومًا أن استمر كل هذه المدة في الدوري المصري، أتمنى يومًا أن أكون مدربًا لمنتخب مصر أو أحد الأندية الثلاثة الكبار، لكن تركيزي حاليًا مع غزل المحلة صاحب التاريخ العريق الذي أعتقد أنه سيكون في وضع أفضل الفترة القادمة.