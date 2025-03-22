شكرا لقرائتكم خبر عن إحنا فى خدمتك.. 5 خطوات لاستخراج بطاقة الـFAN ID للأطفال ومن تحت السن والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365”، خلال شهر رمضان الكريم، خدمة يومية تتضمن الإجابة عن كل الأسئلة التي تدور فى أذهان الجماهير المصرية، ومن ضمنها طرق استخراج الـ FAN ID للأطفال ولمن هم دون السن القانونية لامتلاك البطاقة الشخصية من أجل حضور المباريات.

1- تسجيل الدخول إلى النظام.

2 - فى قائمة المباريات للمباراة المطلوبة، اضغط فوق حجز تذكرة.

3 - حدد الفريق المفضل وحدد الدرجة اللى عايز تحجز المقاعد فيها وعدد التذاكر.

4 - حدد هتحجز التذاكر لمين، سواء كانت التذاكر ليك، أو المعالين المعتمدين، أو الأشخاص الآخرين اللى حجزت لهم تذاكر قبل كده.

5 - لحجز تذكرة لشخص آخر غير مدرج فى القائمة، اضغط فوق إضافة بطاقة مشجع (FAN ID) جديد، واكتب رقم بطاقة المشجع (FAN ID) للشخص اللى هتحجزله التذكرة.

سيتم إرسال رسالة تأكيد بالبريد الإلكترونى أو الـSMS لكل شخص هتقوم بحجز تذكرة ليه ودفع ثمنها، مع العلم أن كل مشجع يحصل على تذاكره بنفسه إلا لو قام بتفويض شخص آخر باستلام التذاكر.