شكرا لقرائتكم خبر عن الكابتن فى المطبخ.. ياسر ريان يقدم طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة والان مع تفاصيل الخبر

حياة نجوم الرياضة مثل أى شخص فى رمضان يحرصون خلالها على المشاركة فى تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "الكابتن في المطبخ " لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجم أو نجمة من نجمات الرياضة.

ياسر ريان نجم الأهلي السابق يقدم طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة فى الوصفة التالية:

المقادير

لحمة ملبسة

بطاطس مقطعة

طماطم

صلصة طماطم

ملح

فلفل

كمون

زيت زيتون

توم بودرة

بصل بودرة

طريقة التحضير

غسل البطاطس المقطعه وتشويحها مع وضع عليها بهارات ملح فلفل كمون وبابريكا وتوم وبصل بودر وزيت الزيتون.

سلق اللحمة مع خلطها وتوزيعها على البطاطس قبل وضعها فى الفرن لمدة ساعة إلا ربع.