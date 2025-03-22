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الكابتن فى المطبخ.. ياسر ريان يقدم طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة

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الكابتن فى المطبخ.. ياسر ريان يقدم طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

السبت، 22 مارس 2025 05:00 م

حياة نجوم مثل أى شخص فى رمضان يحرصون خلالها على المشاركة فى تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "الكابتن في المطبخ " لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجم أو نجمة من نجمات الرياضة.

ياسر ريان نجم الأهلي السابق يقدم طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة فى الوصفة التالية:

المقادير

لحمة ملبسة 
بطاطس مقطعة
طماطم
صلصة طماطم
ملح
فلفل
كمون
زيت زيتون
توم بودرة
بصل بودرة

طريقة التحضير

غسل البطاطس المقطعه وتشويحها مع وضع عليها بهارات ملح فلفل كمون وبابريكا وتوم وبصل بودر وزيت الزيتون.

سلق اللحمة مع خلطها وتوزيعها على البطاطس قبل وضعها فى الفرن لمدة ساعة إلا ربع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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