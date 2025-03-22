شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو: سنحارب على كأس عاصمة مصر ولا أهتم بتعيين حكم أجنبى لمباراة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤتمراً صحفياً اليوم، السبت، للحديث عن مباراة بتروجت المقبلة فى بطولة كأس عاصمة مصر.

وقال بيسيرو، " الزمالك لا يزال يحارب على بطولة كأس عاصمة مصر، والفريق يلعب للفوز بكل المباريات، وكل البطولات، وتعادلنا فى المباراة الأولى أمام الجونة وهدفنا الفوز في مباراة بتروجت غداً".

وأضاف المدير الفني للزمالك، "جميع الأمور واردة فى لقاء الغد، فيما يخص الدفع بلاعبين جدد فى التشكيل، ولكن يجب أن يكون هناك توازن فى الفريق، والزمالك يلعب لتحقيق الفوز وعملية التدوير تتم بحساب، وجميع اللاعبين لديهم الإمكانيات، وإذا وضعت 11 لاعباً دون منافسة ودون انسجام بعيداً عن جودتهم لن يقدموا مباراة جيدة، وبالتالي لا أستطيع إجراء عدد كبير من التغييرات فى التشكيل دفعة واحدة، فاللاعبون يحتاجون للتطوير، وإجراء تغييرات كثيرة فى التشكيل لن يكون جيداً للفريق أو للاعبين أنفسهم، وأعتمد على تشكيل مزيج بين الذين يشاركون بصورة أساسية وبعض اللاعبين البعيدين عن المشاركة".

وعلق المدير الفني على موقف أحمد فتوح من المشاركة في مباراة الغد قائلاً، "أتمنى أن يلحق أحمد فتوح باللقاء، اللاعب شارك في تدريبين مع الفريق، وسنقيم الأمر مع الجهاز الطبي، كما أن مستوى فتوح فى التدريب سيحدد موقفه من المشاركة فى اللقاء من عدمه، ويجب أن يكون هناك وعي فى التعامل مع اللاعب حتى لا تتجدد الإصابة".



وتابع بيسيرو،" كنت سعيداً بأداء اللاعبين من الناحية التنظيمية في مباراة الجونة السابقة، وكنت أريد شراسة أكثر من الفريق في الملعب، وكان يجب أن يكون هناك سرعة في الملعب، لأن الفرق المنافسة تواجهنا بصورة دفاعية مثل فريق الجونة الذي دفاع بسبعة لاعبين".

وواصل المدير الفني، "سيطرنا على مجريات الأمور في المباراة السابقة، والمنافس سجل من هجمة مرتدة من خطأ لنا، وبعدها حاولنا التعادل وتحقيق الفوز، والمباراة كانت مفتوحة أكثر بين الفريقين بعد الهدف، والزمالك خلق فرصاً عديدة للفوز وأعتقد أن هناك أمر إيجابي بقدرة الفريق على العودة وتحقيق التعادل، وهذه ليست أول مرة نكون متاخرين في اللقاء ونعود ولم نخسر، والمباريات التي سجلنا فيها في البداية حققنا الفوز، وعقلية الفوز هي الموجودة في الفريق واللاعبون لا يستسلمون، وعلينا أن نحارب حتى أخر دقيقة، ولسنا سعداء بالتعادل أمام الجونة ولكن هناك إيجابيات جعلتني سعيداً وأتمنى عدم معاناة الفريق غداً وأن نسجل ولا نستقبل أهدافاً".

واختتم بيسيرو قائلاً، "لا أهتم بتعيين حكم أجنبي لمباراة سيراميكا في كأس مصر، وجميع الحكام من الوارد أن يرتكبوا أخطاء، ولكن المهم ألا تتكرر الأخطاء، وهناك ركلات جزاء لم يتم احتسابها لنا من حكام أجانب مثل لقاء الأهلي، كما أن هناك ركلات جزاء لم يتم احتسابها من حكام مصريين مثل مباراتي بتروجت وزد ، ومن الوارد أن يخطئ الحكم، ولا يؤجد شخص كامل، ويجب على الحكم أن يطور من نفسه ويتلافي تكرار الأخطاء".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بتروجت غداً الأحد باستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.