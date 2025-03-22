شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والزمالك فى نهائي كأس مصر لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك مواجهة قوية أمام الأهلى مساء اليوم، السبت، فى نهائي كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلي 2024-2025، على صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر.

موعد مباراة الأهلى والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك تقام في العاشرة والنصف مساء اليوم، ويسبقها لقاء سبورتنج أمام دلفي علي الميدالية البرونزية.

وتأهل الزمالك إلى النهائي بالفوز على دلفي بنتيجة 3-0 في نصف النهائي، بينما فاز الأهلى على سبورتنج 3-0 في نصف النهائى.

وحقق فريق سيدات الكرة الطائرة بالأهلى مؤخرا لقب الدورى الممتاز للموسم المحلى 2024 - 2025 على حساب الزمالك بنتيجة 3-1 فى ثانى أيام بلاى أوف نهائي دورى السيدات الممتاز للموسم المحلي 2024-2025 على صالة زويل بالسادس من أكتوبر.