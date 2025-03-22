شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد المنتخب الوطني لمواجهة سيراليون فى تصفيات كأس العالم؟ والان مع تفاصيل الخبر

اجتاز المنتخب الوطني ، تحت قيادة حسام حسن، الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا، بنجاح، بعد الفوز على نظيره الإثيوبي بثنائية نظيفة، سجلها محمد صلاح قائد الفراعنة، وأحمد سيد زيزو، وذلك خلال المباراة التي جمعت المنتخبين أمس.

ويستعد المنتخب الوطني لاستكمال رحلة التصفيات المؤهلة للمونديال، والتي تستكمل خلال الأسبوع الجاري، عندما يستضيف منتخب سيراليون.

س: ما موعد مباراة مصر وسيراليون؟ ج:يستعد منتخب مصر لمواجهة سيراليون المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، فى الجولة السادسة من التصفيات والتي تقام باستاد القاهرة الدولي، وتتطلع كتيبة العميد لمواصلة الانتصارات والعروض القوية والحفاظ على صدارة المجموعة. س: ما هو ترتيب مجموعة مصر فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم؟ ج:يقع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، والتي تضم 5 منتخبات أخرى، برفقة الفراعنة وهى، بوركينا فاسو، سيراليون، غينيا بيساو، إثيوبيا، وجيبوتي.



وحافظ المنتخب الوطني على صدارة مجموعته فى التصفيات برصيد 13 نقطة بعد الفوز أمس على إثيوبيا، وجاءت بوركينا فاسو فى المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ثم سيراليون برصيد 8 نقاط، يليها غينيا بيساو 6 نقاط، وإثيوبيا فى المركز الخامس برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب جيبوتي المجموعة برصيد نقطة واحدة.

س: متى يبدأ المنتخب الوطني استعداداته لمواجهة سيراليون؟ ج:تعود بعثة منتخب مصر للقاهرة اليوم قادمة من المغرب بعد الانتهاء من مواجهة إثيوبيا، على أن تبدأ الاستعداد فور العودة لمواجهة سيراليون، المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى الجولة السادسة من التصفيات والتي تقام باستاد القاهرة الدولي. س: ما هي غيابات المنتخب الوطني عن مواجهة سيراليون؟ ج:يستعد المنتخب الوطني لمواجهة سيراليون بالقوة الضاربة، ومن المقرر حسم مصير إبراهيم عادل من المباراة خلال الساعات المقبلة، بعدما تم استبعاده قبل مواجهة إثيوبيا لشعوره بآلام عضلية.



وتضم قائمة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا 24 لاعبا وهم: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير، عبد العزيز البلعوطي ، محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، وأسامة فيصل.





س: ماذا قدم حسام حسن مع المنتخب الوطني قبل المواجهة المقبلة؟ ج:رفع حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، رصيده من الانتصارات مع الفراعنة، بعد الفوز الأخير على إثيوبيا، إلى 7 مباريات، حيث قاد العميد الفراعنة في 11 مباراة منذ توليه المسؤولية الفنية للمنتخب، حقق خلالها 7 انتصارات وتعادل في 3 مواجهات وتلقى هزيمة وحيدة.