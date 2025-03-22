شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الأهلى والزمالك فى نهائي كأس مصر لسيدات الطائرة بدون تقنية الفار والان مع تفاصيل الخبر

تقام مباراة فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك أمام الأهلى، مساء اليوم السبت، فى نهائي كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلي 2024-2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، "بدون تقنية الفار".

وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية بعدم وجود تقنية الفار، لوجود مشكلة فنية في نظام الفيديو بصالة حسن مصطفي، يتم العمل عليها من قبل الإدارة الهندسية.

مباراة الأهلي و الزمالك تقام فى العاشرة والنصف مساء اليوم، ويسبقها لقاء سبورتنج أمام دلفي علي الميدالية البرونزية.

تأهل الزمالك إلي النهائي بالفوز علي دلفي بنتيجة 3-0 في نصف النهائي ، بينما فاز الأهلى علي سبورتنج 3-0 في نصف النهائى.

حقق فريق سيدات الكرة الطائرة بالأهلى مؤخرا ، لقب الدورى الممتاز للموسم المحلى 2024 - 2025 على حساب الزمالك بنتيجة 3-1 فى ثانى أيام بلاى أوف نهائي دورى السيدات الممتاز للموسم المحلي 2024-2025 على صالة زويل بالسادس من أكتوبر.