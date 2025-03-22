شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج منتخب مصر لحسم التأهل لكأس العالم 2026 بعد ثنائية إثيوبيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

اقترب منتخب مصر خطوة كبيرة نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على إثيويبا بثنائية محمد صلاح وأحمد سيد زيزو.

ولضمان التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، يحتاج المنتخب المصري لتحقيق الفوز فى 4 مباريات من أصل 5 متبقية، ليحصد 12 نقطة إضافية ويحسم صدارة المجموعة رسميًا، لأن أقصى رصيد يمكن أن يصل إليه منتخب بوركينا فاسو أو منتخب سيراليون، حال تمكنهما من الفوز فى الـ5 مباريات المتبقية، هو 23 نقطة.

منتخب مصر ينافس فى المجموعة الأولى بتصفيات أفريقيا لمونديال 2026 مع غينيا بيساو وبوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

محمد صلاح لعب دوراً محورياً في انتصار "الفراعنة"، حيث سجل هدفهم الأول فى الدقيقة 31 ، وبعد ذلك صنع صلاح الهدف الثاني لصالح منتخب مصر الذي سجله أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 42.

وبذلك، يكون منتخب مصر حقق 4 انتصارات في التصفيات المونديالية الحالية مقابل تعادل وحيد.

واحتل منتخب مصر بهذه النتيجة، المركز الأول برصيد 13 نقطة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو الوصيفة وسيراليون الثالثة، المواجهات المباشرة هي ما تفصل في الترتيب حال التساوي في النقاط ويليها فارق الأهداف

وتصدر المنتخب الوطنى مجموعته برصيد 13 نقطة، وبفارق 5 نقاط كاملة عن منتخب بوركينا فاسو، والذي يأتي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط بالتساوي مع منتخب سيراليون.

ويأتي منتخب غينيا بيساو فى المركز الرابع برصيد 6 نقاط وإثيوبيا فى المركز الخامس برصيد 3 نقاط ويتذيل جيبوتى ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

ويتأهل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة بشكل مباشر لكأس العالم 2026 والذي سيقام في أمريكا.

يستضيف منتخب مصر نظيره سيراليون فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الجولة السادسة بتصفيات أفريقيا لمونديال 2026.

وضمت قائمة منتخب مصر للمعسكر الحالي كلاً من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير وعبد العزيز البلعوطي، والدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا، وفي الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل عماد "دونجا"، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح ومصطفي فتحي، وفي الهجوم: مصطفى محمد وأسامة فيصل".