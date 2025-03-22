شكرا لقرائتكم خبر عن الكاس يضم قاسم قدرى لجهاز منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا للناشئين بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد الكاس ، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، ضم الدكتور قاسم قدرى مخطط الأحمال إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر استعدادا للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا للناشئين بالمغرب، والمقرر إقامتها من نهاية شهر مارس الجاري وحتى 19 أبريل.

ويبدأ منتخب مصر مواجهاته فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة جنوب أفريقيا يوم 31 من شهر مارس الجاري، ثم يواجه بوركينا فاسو يوم 3 من شهر أبريل، ويختتم مواجهات الدور الأول أمام الكاميرون يوم 6 من الشهر ذاته.

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 كلا من: عمر عبدالعزيز - عمرو عادل- ياسين حاتم -عمر محمد كمال - نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - أدهم فريد - آدم محمد - مهند الشامي - أحمد إيهاب - محمد شحاتة -حمزة عبدالكريم - بلال عطية - عبد الرحمن أبو اليزيد - معاذ فوزي - عمر العدوي - عبدالعزيز الزغبي - فارس فخري - إبراهيم السيد -أنس رشدي - يوسف تامر - زياد أيوب -باسل مدحت - يوسف وجيه -محمود شاكر.