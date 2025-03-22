شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يحفز أسامة فيصل مع المنتخب بعد الفوز على إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

حرص طارق مصطفى ، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، على التواصل مع أسامة فيصل لاعب الفريق والمنتخب الوطني؛ لتحفيزه عقب مشاركته مع المنتخب الوطني فى الفوز على إثيوبيا بثنائية نظيفة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشارك أسامة فيصل مع المنتخب الوطني في مواجهة إثيوبيا التي جمعت المنتخبين أمس بالمغرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأثنى طارق مصطفى على أداء أسامة فيصل خلال المباراة، كما طالب اللاعب ببذل مزيد من الجهد الفترة المقبلة للاحتفاظ بمكانه بين صفوف الفراعنة.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة جديدة في كأس عاصمة مصر والتي تجمعه بنظيره فريق المصري، باستاد برج العرب في التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل.

وتغادر بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم المغرب فى الحادية عشرة صباح اليوم، السبت، للعودة إلى القاهرة استعدادا لمواجهة سيراليون الثلاثاء المقبل.

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتى.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 13 نقطة، بعد خوض 5 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.