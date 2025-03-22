شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتا الدور قبل النهائي لدورة سيتى كلوب الرمضانية.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، السبت، مباراتا الدور قبل النهائي لدورة "سيتي كلوب" الرمضانية على ملاعب سيتي كلوب العبور، حيث يلتقي فى التاسعة مساء بطل سيتي طنطا مع بطل سيتي أسوان، يعقبه لقاء سيتي بنها مع حياة كريمة بطل سيتي الشروق، كما تقام في نهاية اليوم مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الفريقين الخاسرين، فيما تقام المباراة النهائية على الملعب نفسه غداً الأحد ضمن احتفالية ختام الدورة الكروية وأولمبياد سيتي كلوب الرمضانية التي شهدت منافسات 12 لعبة رياضية على مدار 15 يوما.

على صعيد متصل، اختتمت مساء أمس الجمعة منافسات ألعاب كرة اليد والسباحة والكاراتيه والتنس على ملاعب سيتي كلوب بنها، ليسدل الستار على أولمبياد سيتي هذا العام، حيث احتل سيتي بنها المركز الأول في الكاراتيه تلاه سيتي العبور ، ثم سيتي طنطا في المركز الثالث، وفي كرة اليد فاز بالبطولة سيتي شبين الكوم بينما حلّ سيتي طنطا في المركز الثاني.

وكانت ألعاب الاسكواش وكرة السلة والكيك بوكس والليزر ران جاءت نتائج مبارياتها النهائية التي أقيمت بملاعب سيتي كلوب طنطا على النحو التالي:

في كرة السلة .. فاز فريق سيتي كلوب كفر الشيخ بالمركز الأول في مرحلة 18 سنة رجال، تلاه سيتي طنطا ثم سيتي بنها، وفي مسابقة البنات جاء سيتي طنطا (أ) أولاً، تلاه سيتي شبين الكوم ثم سيتي طنطا (ب ).

وفي مرحلة 16 سنة بنات ، احتل سيتي بنها المركز الأول تلاه سيتي طنطا في المركز الثاني ثم سيتي شبين الكوم في المركز الثالث، وفي مرحلة 14 سنة أولاد فاز سيتي كفر الشيخ بالمركز الأول وجاء سيتي طنطا في المركز الثاني وسيتي شبين في المركز الثالث.

وفي الاسكواش .. فاز أحمد غباشي ( سيتي طنطا) بالمركز الأول ، وكارما مجدي ( سيتي بنها ) بالمركز الثاني، ومصطفى اللواتي ( سيتي كفر الشيخ ) بالمركز الثالث، وحل علي مصطفى ( سيتي بنها ) رابعاً.

وفي لعبة الليزر ران .. حاءت النتائج النهائية على النحو التالي :

* تحت 9 سنوات بنات : نوسين حسام (طنطا)، ليلي محمد (شبين)

• تحت 9 سنوات بنين : احمد مصطفي (بنها)، بلال احمد (بنها)، يوسف جميل (ينها).

• 11 سنه بنات: داليا عمرو (بنها)، اسيل مصطفي (طنطا)، ايسل علاء (طنطا)

• 11 سنه : حمزه عبدالحميد (طنطا)، عمر محمد رمزي (طنطا)، علي محمد رمزي (طنطا)

* 13 سنه بنات : جاما معتصم بالله (الشروق)، لارا محمد (طنطا)

• 13 سنه بنين : محمد ماضي (شبين)، محمد احمد علاء (طنطا).

• 15 سنه بنات: ملك عصام (بنها)، لارا محمد (طنطا)، لوجين محمد (شبين)

• 15 سنة بنين: ادهم مروان (طنطا ) اول، مالك محمد (بنها) اول مكرر، ادهم علاء (طنطا)، محمد النجار (طنطا).



الدورة الرمضانية لسيتى كلوب



جانب من الدورة الرمضانية



دورة سيتى كلوب



سيتى كلوب 2