شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الساعي خارج حسابات كولر فى مباراة الأهلي والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

خرج عمر الساعي، لاعب خط وسط النادى الأهلى، من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق فى مباراة الطلائع المقبلة، فى الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

عمر الساعي شارك أساسيا أمام إنبي

وشارك عمر الساعى أساسياً فى مباراة الأهلى وإنبى الأخيرة ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس عاصمة مصر ، والتى قادها فنياً سامى قمصان المدرب العام وظهر بشكل متراجع.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش فى التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

استهل الأهلي مشواره في كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) بالخسارة 0-1 أمام إنبي، مساء الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة، حتى يستطيع المنافسة على تحقيق اللقب الذى يتطلع لحصده للمرة الأولى فى تاريخه.

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى.. 10 ملايين للبطل، 4 ملايين للوصيف، 2 مليون جنيه للثالث، ومليون ونصف للرابع.