شكرا لقرائتكم خبر عن رقم وحكاية.. الزمالك ينهي مغامرة وادي دجلة ويحصد لقب الكأس رقم 22 والان مع تفاصيل الخبر

تمتلك الأرقام لغة واقعية لا تعرف المجاملة، وتعكس إنجازاً ونجاحاً لصاحبه، أو تكشف عن قصور وتراجع، وفي الرياضة المصرية التي تزخر بشكل عام بالعديد من المعلومات الرقمية، نجد العديد من الحقائق المختلفة، بعضها يندرج تحت خانة الإنجازات والبعض الآخر تحت خانة الإخفاقات نرصدها على مدار حلقات مختلفة خلال شهر رمضان المبارك.

حكاية اليوم ترصد رقماً مميزاً لنادي الزمالك، والذي توج بكأس مصر للمرة 22 في تاريخه خلال عام 2013، بعدما نجح فى الفوز بثلاثية نظيفة على فريق وادى دجلة فى المباراة التى جمعتهما فى نهائى البطولة باستاد الجونة بالغردقة.

الزمالك حصد لقب الكأس وأنهى مغامرة وادى دجلة فى البطولة بعدما نجح الفريق حديث العهد فى الكرة المصرية آنذاك فى إخراج فرق بقوة إنبى والإسماعيلى من الكأس والصعود على حسابها للقاء النهائي.

أحرز أهدداف الزمالك أحمد جعفر هدفين (11و 57) وشيكابالا (68).

يمتلك نادي الزمالك 28 لقباً ببطولة كأس مصر، كثاني أكثر الأندية المصرية تتويجاً باللقب بعد الأهلي صاحب الـ 39 لقباً، وتوج بكأس مصر 13 فريقاً منذ نشأتها، ويأتي النادي الأهلي في مقدمة الفرق التي توجت بالنصيب الأكبر من البطولة، حيث يعد المارد الأحمر الأكثر تتويجا ببطولة كأس مصر بعدما حصل عليه 39 مرة كان آخرها التتويج على حساب الزمالك بثنائية نظيفة خلال نسخة 2022-2023، ويعد بيراميدز حامل لقب النسخة الأخيرة من الكأس بعدما فاز في المباراة النهائية على زد بهدف نظيف.