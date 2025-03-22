شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة وعمرو الحديدي وطارق مصطفى فى جنازة والد هشام حنفي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص بعض نجوم الكرة المصرية على حضور جنازة والد هشام حنفي نجم الأهلي ومنتخب مصر الاسبق التي تم تشييعها ظهر اليوم، السبت، بمسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر.

وجاء في مقدمة الحضور، محمد عمارة وعمرو الحديدي لاعبا الأهلي السابقان، بجانب طارق مصطفى لاعب الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق البنك الأهلي.



هشام حنفي يعلن وفاة والده

ولد هشام حفنى الذي أطلق عليه البعض لقب "مكوك الأهلي" يوم 2 أغسطس 1973 بمحافظة القاهرة، بدأ حياته الكروية بفريق الأشبال داخل نادي الصيد، وكان يزامله في هذا التوقيت نجم الزمالك السابق الثعلب حازم إمام، وبعد مستوياته الرائعة مع الصيد قرر إبراهيم عبد الصمد انضمامه للقلعة الحمراء وهو في بداية عامة الـ13 فقط، لتبدأ نجومية نجم الأهلي الهداف والملقب بصاحب القذائف الصاروخية في مرمي المنافسين، وخلال مباراة ودية لنادي الصيد أمام الأهلي ظهر حنفي بشكل لافت للغاية، لينال بعد موسمين فقط بعد انتقاله للنادي الأهلي شارة قيادة الفريق بسبب التزامه داخل أرض الملعب.

بداية التألق الحقيقية لـ هشام حنفى كانت مع منتخب مصر تحت 19 عاما، بقيادة المدرب الهولندي "رود كرول" وتمكن نجم الاهلى في المساهمة بفوز شباب مصر بدورة الألعاب الأفريقية بزيمبابوي عام 92 بالميدالية الذهبية، ونال أيضا لقب أفضل لاعب في البطولة، ليكتب ميلاد جديد مع الكرة المصرية، وبعد العودة مباشرة قرر مدرب النادي الأهلي الألماني "راينر هولمان" تصعيد هشام حنفي للفريق الأول .

استمر هشام حنفي مع النادي الأهلي حتي عام 2001، واستطاع أن يساهم في تحقيق 14 بطولة مع المارة الأحمر، كان أهم الحصول علي بطولة الدوري المصري الممتاز 6 مرات علي التوالي، ثم الفوز بالبطولة العربية 3 مرات، ثم بطولة دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة، وبطولة السوبر الأفريقي كان الختام للاعب مع النادي الأهلي تحت قيادة مانويل جوزيه.



جثمان-والد-هشام-حنفي



طارق-مصطفى-في-جنازة-والد-هشام-حنفي



محمد-عمارة--في-جنازة-والد هشام حنفى



محمد-عمارة-في-جنازة-والد-هشام-حنفي



هشام حنفي في تشييع جمان والده



هشام حنفي في جنازة والد بمسجد الحصري



هشام حنفي في جنازة والده