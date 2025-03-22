شكرا لقرائتكم خبر عن سر إقامة قمة الأهلي والزمالك فى نهائي كأس مصر لسيدات الطائرة بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة الطائرة سر إقامة مباراة فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك أمام الأهلى، مساء اليوم السبت، فى نهائي كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلي 2024-2025، علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر، "بدون جمهور".

وقال المصدر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن القرار جاء من اتحاد الكرة الطائرة في ظل الأحداث التي شهدتها مباراة بلاى أوف نصف نهائي دوري الرجال الأسبوع الماضي بين الأهلي والزمالك، بعد الشد والجذب بين اللاعبين والجماهير، ما ترتب عليه إصدارة عدة عقوبات على الناديين بسبب هذه الأحداث.

وتم فرض غرامة مالية على لاعب الزمالك محمد مصطفي لعبة بـ250 ألف جنيه، مع الإنذار بالشطب، وغرامة على لاعب الأهلي مصطفى جابر بـ100 ألف جنيه مع الإنذار بالشطب حال تكرار الأمر.

وغرامة مالية على جماهير الأهلي والزمالك تقدر بـ100 ألف جنيه لكل ناد، مع مخاطبة الزمالك لسداد كافة التلفيات الخاصة بالمدرجات بمبلغ 223 ألفا وخمسمائة جنيه، وسداد الأهلي تلفيات بقيمة 145 ألف جنيه.

مباراة سيدات الأهلي والزمالك تقام في العاشرة والنصف مساء اليوم، ويسبقها لقاء سبورتنج أمام دلفي علي الميدالية البرونزية .

وتأهل الزمالك إلي النهائي بالفوز علي دلفي بنتيجة 3-0 في نصف النهائي، بينما فاز الأهلى علي سبورتنج 3-0 في نصف النهائى.

وحقق فريق سيدات الكرة الطائرة بالأهلى مؤخرا، لقب الدورى الممتاز للموسم المحلى 2024 - 2025 على حساب الزمالك بنتيجة 3-1 فى ثانى أيام بلاى أوف نهائي دورى السيدات الممتاز للموسم المحلي 2024-2025 على صالة زويل بالسادس من أكتوبر.