شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية لا تفوتك.. ممارسة كرة اليد تعزز قدرة الجهاز التنفسي والان مع تفاصيل الخبر

عالم الرياضة ملىء بالمعلومات، سواء علي الصعيد التاريخي للألعاب أو فوائد الممارسة، ولأن العقل السليم دائما فى الجسم السليم" مقولة دائماً ما تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد.

كثير من ممارسي الرياضة يمارسونها دون التعرف علي فوائد اللعبة ، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد ممارسة كرة اليد التي تمارس في الأندية علي نطاق واسع .

فوائد كرة اليد:

1- زيادة اللياقة البدنية.

2- تساعد الجسم على إنقاص الوزن .

3- حرق السعرات الحرارية، والدهون.

4- مفيدة فى قدرة تحمل القلب، والأوعية الدموية.

5- تعزيز قدرة الجهاز التنفسي.

6- تساعد كرة اليد على زيادة الثقة بالنفس، والتركيز.

7 - تعمل على تحسين المزاج لأنها تساعد على استرخاء الجسم.

8- زيادة الشعور بالسعادة لأنها تحفز المواد الكيميائية.