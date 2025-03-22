شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة أهلاوية.. المارد الأحمر بطلا للدوري برأسية فلافيو فى شباك الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

على مدار التاريخ نجح النادى الأهلي، فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 154 بطولة خلال 117 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وخلال أيام شهر رمضان الكريم سيحرص ”الخليج 365” على التجول فى دولاب بطولات الاهلى للحديث عن بطولة تلو الأخري.

وفي 24 مايو 2009 بالدورى الأمتع، وفى لقاء الفيصل أمام الإسماعيلى موسم 2009-2008، قاد المهاجم الأنجولى أمادو فلافيو الأهلى للتتويج بدرع الدورى، الأهلى تقاسم الصدارة مع الإسماعيلى برصيد 63 نقطة لكل منهما، وتبادل الفريقان الفوز خارج ملعبه بهدف دون رد في مواجهاتهم أثناء الموسم، حيث فاز الأهلي أولا بالإسماعيلية بهدف سجله محمد بركات، ورد الإسماعيلي اعتباره برأسية محمد محسن ابوجريشة بالقاهرة.

وتحت قيادة إسبانية للحكم كارلوس كاربالو، فاز الأهلي بلقب الدوري للعام الخامس على التوالي، وللمرة رقم "34" في تاريخه بهدف دون رد سجله الانجولي أمادو فلافيو من عرضية مواطنه جيلبرتو في الدقيقة الخامسة.

تشكيل الأهلي في المباراة:

الفلسطيني رمزي صالح، شادي محمد عبدالفتاح " كابتن الفريق"، وائل جمعة، أحمد السيد، أحمد صديق، أحمد فتحي، حسام عاشور، المعتز بالله إينو (سيد معوض ق57)، الأنجولي جلبرتو، محمد ابوتريكة (أحمد حسن ق 76)، الأنجولي أمادو فلافيو (محمد طلعت ق86).

تشكيل الإسماعيلى في المباراة:

محمد صبحى، الموزمبيقي داريو كان، المعتصم سالم (مهاب سعيد ق46)، إبراهيم يحيى، شريف عبدالفضيل، أحمد خيرى (يوسف جمال ق76)، محمد سليمان حمص "كابتن الفريق"، عبدالله السعيد، العراقي مصطفى كريم (النيجيري جون جامبو ق 63)، محمد محسن أبوجريشة.

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.

وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.