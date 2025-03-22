شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يجرى تعديلا وحيدا على تشكيل الزمالك أمام بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

يدرس البرتغالى جوزيه بيسيرو ، المدير الفنى للزمالك ، تثبيت تشكيل الفريق أمام بتروجت من أجل مواصلة منح الفرصة للاعبين الذين لم يحصلوا عليها خلال الفترة الماضية بسبب ضيق الوقت وضغط المباريات الذي تعرض لها الفريق الأبيض، مع وجود تبديل وحيد بدخول سيف جعفر بدلاً من محمد حمدى.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد صبحي،خط الدفاع : أحمد حسام - محمود حمدي "الونش" - صلاح مصدق،خط الوسط : سيف جعفر - أحمد محمود – عبد الله السعيد - ناصر ماهر،خط الهجوم : مصطفى شلبي - حسام أشرف – ومحمود عبد الرازق "شيكابالا.

ويختتم فريق الزمالك اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة بتروجت المقرر لها التاسعة والنصف مساء غدٍ الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر، حيث يضع جوزيه بيسيرو الرتوش النهائية على خطة الأبيض لمواجهة الفريق البترولي، والتعليمات الذى ينوي منحها للاعبيه قبل اللقاء المرتقب.