شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نصف نهائي بطولة ألمانيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم السبت، منافسات الدور نصف النهائي بمنافسات ببطولة ألمانيا المفتوحة للاسكواش، التي تستضيفها هامبورج الألمانية خلال الفترة بين 19 إلى 23 مارس الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وكان الثنائي المصري، فارس الدسوقي وندى عباس، تأهلا لمنافسات هذا الدور، حيث تلتقي ندى عباس مع الأمريكية أماندا صبحي، فيما يواجه فارس الدسوقي نظيره السويدي ديميتري شتاينمان.

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة 12 لاعباً مصرياً بواقع، 6 لاعبين بمنافسات الرجال: عمر مسعد، علي أبو العينين، إبراهيم القباني، ياسين الشافعي، محمد أبو الغار، فارس الدسوقي ، و6 لاعبات بمنافسات السيدات: ناردين جرس، نادين شاهين، هيا علي، نور هيكل، زينة ميكيوي، ندى عباس.