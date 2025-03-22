شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك فى نهائى كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالسبت، 22 مارس 2025 08:15 ص
يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك نظيره الأهلي في العاشرة والنصف مساء اليوم السبت، في نهائى كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلي 2024-2025، على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.
تأهل الزمالك إلى النهائي بالفوز على دلفي بنتيجة 3-0 في نصف النهائي، بينما فاز الأهلى على سبورتنج 3-0 في نصف النهائى.
وحقق فريق سيدات الكرة الطائرة بالأهلى مؤخرا، لقب الدورى الممتاز للموسم المحلى 2024 - 2025 على حساب الزمالك بنتيجة 3-1 فى ثانى أيام بلاى أوف نهائي دورى السيدات الممتاز للموسم المحلي 2024-2025 على صالة زويل بالسادس من أكتوبر.
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