شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك فى نهائى كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك نظيره الأهلي في العاشرة والنصف مساء اليوم السبت، في نهائى كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلي 2024-2025، على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

تأهل الزمالك إلى النهائي بالفوز على دلفي بنتيجة 3-0 في نصف النهائي، بينما فاز الأهلى على سبورتنج 3-0 في نصف النهائى.

وحقق فريق سيدات الكرة الطائرة بالأهلى مؤخرا، لقب الدورى الممتاز للموسم المحلى 2024 - 2025 على حساب الزمالك بنتيجة 3-1 فى ثانى أيام بلاى أوف نهائي دورى السيدات الممتاز للموسم المحلي 2024-2025 على صالة زويل بالسادس من أكتوبر.