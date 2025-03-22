شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواجه غزل المحلة بحثاً عن الفوز الأول فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سيراميكا فى التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، فريق غزل المحلة باستاد هيئة قناة السويس، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويدخل فريق سيراميكا اللقاء بعد هزيمة قاسية أمام البنك الأهلى بخماسية نظيفة في الجولة الأولى، فيما تعادل غزل المحلة مع البنك الأهلى بهدف لمثله في الجولة الثانية، بعدما حقق فوزا كبيرا على زد في الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويسعى على ماهر لتحقيق الفوز الأول في هذه البطولة من أجل إحياء آماله في الصعود للدور المقبل والدفاع عن لقبه، ويدرس منح البدلاء فرصة المشاركة فى بطولة كأس عاصمة مصر، من أجل الوقوف على مستواهم والاستعانة بهم فى المباريات المقبلة فى بطولتى كأس مصر والدورى.

ويعد فريق سيراميكا حامل اللقب فى هذه البطولة آخر موسمين، ويسعى للحفاظ على لقبه باستعادة الطريق الصحيح بعد الهزيمة فى أول مباراة.

في المقابل، يسعى القبرصى بابا فاسيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة مواصلة نتائجه الرائعة مع الفريق والعودة بالنقاط الثلاثة من أجل الاقتراب خطوة مهمة من حسم التأهل للدور المقبل.

ويدخل غزل المحلة المباراة في المركز الثانى بترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن البنك الأهلى متصدر المجموعة، فيما يحتل فريق سيراميكا المركز الخامس والأخير بدون نقاط من مباراة واحدة، كما يحتل المصرى وزد المركزين الثالث والرابع بنقطة واحدة.