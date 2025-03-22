شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق الجولة الثالثة لمجموعات كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ مساء اليوم، السبت، منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر 2024-2025، ومن المقرر أن يُسدل الستار على النسخة الحالية من كأس عاصمة مصر في العاشر من شهر يونيو 2025، وتقام البطولة بنظام المجموعات، حيث تم توزيع الأندية الـ18 على 4 مجموعات، بواقع 5 فرق فى المجموعة الأولى والثانية، و4 فرق في المجموعة الثالثة والرابعة.

وجاءت المجموعات الأربع كالتالي:



المجموعة الأولى: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروجت، الجونة.



المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا، زد، البنك الأهلي، غزل المحلة.



المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجيش، إنبي، فاركو.



المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الثالثة كالتالي:

السبت 22 مارس

9:30 سيراميكا - غزل المحلة

9:30 مودرن سبورت - سموحة

الأحد 23 مارس

9:30 الإسماعيلي - بيراميدز

9:30 الاتحاد السكندري - حرس الحدود

9:30 بتروجت - الزمالك

الاثنين 24 مارس

9:30 إنبي - فاركو

9:30 طلائع الجيش - الأهلي

9:30 البنك الأهلي - المصري البورسعيدي

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى.. 10 ملايين للبطل، و4 ملايين للوصيف، و2 مليون جنيه للثالث، ومليون ونصف للرابع.

القناة الناقلة لمباريات كأس عاصمة مصر



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات بطولة كأس عاصمة مصر مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.