شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مواجهات قوية اليوم فى الأسبوع السادس والعشرين من دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، منافسات الجولة السادسة والعشرين من دورى المحترفين بين أبو قير للأسمدة مع السكة الحديد، بروكسى مع المقاولون العرب، وادى دجلة مع القناة، منتخب السويس مع بلدية المحلة، طنطا مع الترسانة، المنصورة مع سبورتنج، لافيينا مع كهرباء الإسماعيلية، ديروط مع بترول أسيوط، أسوان مع الاتصالات.

ويسعى وادى دجلة لمواصلة الصدارة عندما يواجه القناة صاحب المركز الثامن في ترتيب دورى المحترفين، بينما يحل فريق المقاولون العرب صاحب المركز الثانى برصيد 48 نقطة ضيفا ثقيلا على بروكسى العاشر برصيد 34 نقطة.

ويلتقى أبو قير للأسمدة صاحب المركز الثالث برصيد 46 نقطة مع فريق السكة الحديد مودرن صاحب المركز السابع برصيد 39 نقطة، ويواجه فريق وى الرابع برصيد 43 نقطة، مع أسوان السادس برصيد 40 نقطة في مواجهة نارية تساوى 6 نقاط نظرا لتقارب الفريقين.

وجاء ترتيب دورى المحترفين قبل الجولة الـ26 على النحو التالى : -

1 وادى دجلة 51 نقطة

2 المقاولون العرب 48 نقطة

3 أبو قير للأسمدة 46

4 وى 43 نقطة

5 كهرباء الإسماعيلية 40 نقطة

6 أسوان 40 نقطة

7 السكة الحديد 39 نقطة

8 القناة 37 نقطة

9 الترسانة 35 نقطة

10 بروكسى 34 نقطة

11 بترول أسيوط 32 نقطة

12 الداخلية 29 نقطة

13 بلدية المحلة 26 نقطة

14 لافيينا 25 نقطة

15 السويس 25 نقطة

16 راية 24 نقطة

17 المنصورة 21 نقطة

18 ديروط 20 نقطة

19 طنطا 20 نقطة

20 سبورتنج 20 نقطة