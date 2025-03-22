شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع الرتوش النهائية على خطة عبور بتروجت بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الزمالك ، اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة بتروجت المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر، ويضع جوزيه بيسيرو الرتوش النهائية على خطة الأبيض لمواجهة الفريق البترولي، والتعليمات الذى ينوي منحها للاعبيه قبل اللقاء المرتقب.

وحذر بيسيرو اللاعبين خلال التدريبات من التهاون أمام مرمى بتروجت، أو التسرع في إنهاء الهجمات، مطالبهم باستغلال الفرص لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات الفريق البترولي، ويمنحهم دفعة معنوية لإحباط عزيمة لاعبيه.

واهتم الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات بتروجت، لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب بيسيرو لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى بتروجت وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

وحرص الجهاز الفني للزمالك على معالجة أخطاء اللاعبين التي وقعوا فيها خلال مباراة الجونة وتسببت في تعقد المباراة عليهم من أجل تلاشيها في مباراة بتروجت والعمل على إصلاحها خاصة أن بيسيرو لديه رغبة في تحقيق أول بطولة مع الفريق.