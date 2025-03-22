شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية حارس.. السيد السويركى حارس الإسماعيلى فى التسعينيات الحاصل على بطولتين والان مع تفاصيل الخبر

نتناول خلال شهر رمضان قصصا وحكايات حراس المرمى الكبار الذين أثروا فى حياتنا الكروية، وأصبحوا أساطير كروية، نظرا للأرقام القياسية التى حققوها من خلال مبارياتهم، سواء مع أنديتهم أو مع المنتخب الوطنى.

نتحدث اليوم عن السيد السويركى، حارس الإسماعيلى الأسبق، الذى تألق فى حراسة عرين الدراويش لفترة طويلة بدأت عام 1990 وتناوب على حراسة مرمى الدراويش خلال هذه الفترة وحتى عام 2000 مع زميله سعفان الصغير.

ونجح السيد السويركى فى تحقيق لقبين مع الإسماعيلى أحدهما دورى عام 2001 والثانى كأس مصر عام 1997.

وتعد أصعب ذكريات السيد السويركي بالملاعب لقاء الإسماعيلي أمام الأهلي موسم 1997 والذي سكنت شباكه خلالها 6 أهداف بملعب الاسماعيلية.

واتجه حارس الدراويش عقب الاعتزال لمجال التدريب، فتولى منصب مدرب حراس المرمى لعدة أندية أبرزها هلال أم درمان السوداني، وسموحة، وفريق الشباب بالإسماعيلى، والإنتاج الحربى، والشرطة، وأهلي طرابلس الليبي والشرقية، كما عمل مدربا لحراس مرمى المنتخب الأوليمبى السابق.