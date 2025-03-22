شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الحياة تفوز على الأولى 7 - 2 فى الدورة الرمضانية للشركة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق قناة الحياة الفوز على نظيره القناة الأولى اليوم السبت ضمن منافسات دور الـ16 من عمر الدورة الرمضانية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المقامة على ملاعب مشروع الهدف بالسادس من أكتوبر.

وانتهت المباراة بفوز ساحق لقناة الحياة بنتيجة 7-2 في مباراة قوية شهدت تألق لاعبي قناة الحياة وسط سيطرة كبيرة على مجريات المباراة.

ومن المقرر أن يواجه فريق قناة الحياة نظيره تذكرتي غداً الأحد في دور الثمانية من البطولة.

وشهدت الدورة الرمضانية للشركة المتحدة، حضورًا مميزًا من العاملين في الشركة، وشهدت المنافسات أجواءً حماسية بين الفرق المشاركة.

جدير بالذكر أن قناة الحياة توجت بلقب البطولة خلال الدورتين الأخيرتين بجانب تألقها خلال الدورة الحالية في طريقها لحصد اللقب الثالث.