شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى أبو زهرة يهنئ منتخب مصر بالفوز على إثيوبيا واقتراب حلم التأهل للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ مصطفي أبوزهرة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني، بالفوز المستحق على منتخب إثيوبيا بهدفين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأكد مصطفي أبو زهرة على تواصل الدعم الكامل للمنتخب الوطني في مشواره نحو التأهل للمونديال، مشيرا إلى أن الجميع يقف خلف المنتخب الوطني لتحقيق الإنجازات التي تلبي تطلعات الجماهير المصرية ورفع اسم مصر عاليا.

وحقق منتخب مصر بقيادة حسام حسن فوزا مستحقا بثنائية نظيفة على اثيوبيا فى المباراة التى جرت مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، والتى أقيمت على ملعب العربى الزاولى بالمغرب ، وسجل هدفى منتخب مصر محمد صلاح وأحمد سيد زيزو.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 13 نقطة ليواصل تربعه على قمة المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم، بينما تجمد رصيد اثيوبيا عند 3 نقاط.