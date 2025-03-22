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شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يهزم إثيوبيا 2-0 ويحافظ على صدارة المجموعة فى تصفيات كأس العالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر بقيادة حسام حسن فوزا مستحقا بثنائية نظيفة على إثيوبيا فى المباراة التى جرت اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026، والتى أقيمت على ملعب العربى الزاولى بالمغرب، وسجل هدفى منتخب مصر محمد صلاح وأحمد سيد زيزو.
احتفال زيزو بالهدف الثانى فى شباك إثيوبيا
احتفال زيزو بالهدف
احتفال صلاح بالهدف الأول
أسامة فيصل
بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 13 نقطة ليواصل تربعه على قمة المجموعة الأولى بـ تصفيات كأس العالم، بينما تجمد رصيد إثيوبيا عند 3 نقاط.
بداية المباراة جاءت سريعة وحماسية من الفريقين، وفى الدقيقة 6 باغت منتخب إثيوبيا الفراعنة بكرة عرضية حولها أحمد مهاجمى الفريق برأسه لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر، ورد زيزو فى الدقيقة 14 بتصويبة متقنة كادت تسكن شباك إثيوبيا ولكنها مرت بجوار القائم بسنتيمترات.
وأهدر محمود تريزيجيه فرصة محققة لتسجيل الهدف الأول للفراعنة فى الدقيقة 19 بعدما تهادت الكرة أمام المرمى، لكنه سدد رأسية بعيدا عن المرمى الإثيوبى، كما أنقذ الحارس الإثيوبى هدفا محققا جديدا من تريزيجيه فى الدقيقة 25.
ونجح محمد صلاح قائد منتخب مصر فى تسجيل هدف التقدم للفراعنة بمرمى إثيوبيا في الدقيقة 31 مستغلا تمريرة من حمدى فتحى وضعته أمام الشباك ليضعها بمهارة فى الشباك، وأضاف زيزو الهدف الثانى للفراعنة فى الدقيقة 40 لينتهى الشوط بتقدم الفراعنة 2-0.
وفى الشوط الثانى، وتحديدا فى الدقيقة 71 دفع حسام حسن المدير الفنى للفراعنة بمصطفى محمد على حساب أسامة فيصل، وأهدر تريزيجيه هدفا جديدا فى الدقيقة 73 بعدما سدد كرة أرضية اصطدمت بالقائم ومرت خارج الملعب.
يجلس على مقاعد البدلاء: محمد عواد - مصطفي شوبير - أحمد عيد - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - أحمد نبيل كوكا - محمد شحاته - نبيل دونجا - محمود صابر - مصطفى فتحي - مصطفى محمد، وخرج ابراهم عادل من القائمة للإصابة.
حسام حسن المدير الفني للمنتخب وجه الدعوة لـ 24 لاعباً لخوض هذا اللقاء، بالإضافة إلى مواجهة سيراليون الثلاثاء المقبل فى الجولة السادسة باستاد القاهرة الدولي، من بينهم 6 محترفين، على رأسهم قائد الفريق محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي و عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي ومحمود حسن "تريزيجيه" جناح الريان القطري، الذي يتقاسم صدارة هدافي المنتخب مع صلاح برصيد 5 أهداف.
إبراهيم حسن
الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى
المنتخب الوطنى
جانب من المباراة
حسام حسن
حسام وإبراهيم حسن
زيزو خلال اللقاء
زيزو
صلاح وزيزو
مباراة مصر وإثيوبيا
محمد صلاح مباراة منتخب مصر وإثيوبيا
محمد صلاح
منتخب مصر الوطنى
تريزيحيه
عمر مرموش
محمد صلاح خلال أحداث الشوط الثانى
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