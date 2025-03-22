شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يهزم إثيوبيا 2-0 ويحافظ على صدارة المجموعة فى تصفيات كأس العالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر بقيادة حسام حسن فوزا مستحقا بثنائية نظيفة على إثيوبيا فى المباراة التى جرت اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026، والتى أقيمت على ملعب العربى الزاولى بالمغرب، وسجل هدفى منتخب مصر محمد صلاح وأحمد سيد زيزو.



احتفال زيزو بالهدف الثانى فى شباك إثيوبيا



احتفال زيزو بالهدف



احتفال صلاح بالهدف الأول



أسامة فيصل

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 13 نقطة ليواصل تربعه على قمة المجموعة الأولى بـ تصفيات كأس العالم، بينما تجمد رصيد إثيوبيا عند 3 نقاط.

بداية المباراة جاءت سريعة وحماسية من الفريقين، وفى الدقيقة 6 باغت منتخب إثيوبيا الفراعنة بكرة عرضية حولها أحمد مهاجمى الفريق برأسه لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر، ورد زيزو فى الدقيقة 14 بتصويبة متقنة كادت تسكن شباك إثيوبيا ولكنها مرت بجوار القائم بسنتيمترات.

وأهدر محمود تريزيجيه فرصة محققة لتسجيل الهدف الأول للفراعنة فى الدقيقة 19 بعدما تهادت الكرة أمام المرمى، لكنه سدد رأسية بعيدا عن المرمى الإثيوبى، كما أنقذ الحارس الإثيوبى هدفا محققا جديدا من تريزيجيه فى الدقيقة 25.

ونجح محمد صلاح قائد منتخب مصر فى تسجيل هدف التقدم للفراعنة بمرمى إثيوبيا في الدقيقة 31 مستغلا تمريرة من حمدى فتحى وضعته أمام الشباك ليضعها بمهارة فى الشباك، وأضاف زيزو الهدف الثانى للفراعنة فى الدقيقة 40 لينتهى الشوط بتقدم الفراعنة 2-0.

وفى الشوط الثانى، وتحديدا فى الدقيقة 71 دفع حسام حسن المدير الفنى للفراعنة بمصطفى محمد على حساب أسامة فيصل، وأهدر تريزيجيه هدفا جديدا فى الدقيقة 73 بعدما سدد كرة أرضية اصطدمت بالقائم ومرت خارج الملعب.

بدأ المنتخب المباراة بطريقة 3 - 4 - 3، وجاء التشكيل كالتالي: محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمود تريزيجيه ومروان عطية وحمدي فتحي وأحمد سيد زيزو ومحمد صلاح وعمر مرموش وأسامة فيصل.

يجلس على مقاعد البدلاء: محمد عواد - مصطفي شوبير - أحمد عيد - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - أحمد نبيل كوكا - محمد شحاته - نبيل دونجا - محمود صابر - مصطفى فتحي - مصطفى محمد، وخرج ابراهم عادل من القائمة للإصابة.