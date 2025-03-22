شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: أنتظر الجماهير لمساندتنا أمام سيراليون باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن سعادته بتخطي إثيوبيا بنتيجة 2/0 ،وقال العميد في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة: «اتفقنا مع اللاعبين على ضرورة الفوز لإسعاد الشعب المصري في هذا الشهر المبارك وأشكر اللاعبين على مجهدهم».

وتابع: "في كل مباراة نخوضها نلعب على النقاط الثلاث وهدفنا دائنًا صدارة المجموعة".

وأضاف: " أطالب الجماهير بالحضور في مباراة سيراليون القادمة بغزارة لمساندة منتخب مصر لتحقيق الحلم بالتأهل للمونديال" .

وأكمل : "الكرة الإفريقية تتطور وأصبح لا يوجد منتخب ضعيف، إثيوبيا ظهرت بشكل جيد أمامنا في مباراة امس ".

واختتم: «أتوجه بالشكر للمغرب على حسن الاستقبال والتنظيم».