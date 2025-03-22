شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة: حلم كأس العالم يقترب.. والروح سر انتصارات المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى رامى ربيعة مدافع منتخب مصر، سعادته الكبيرة بفوز المنتخب بثنائية نظيفة على إثيوبيا فى المباراة التى جرت بين الفريقين أمس الجمعة فى تصفيات كأس العالم، مؤكدا أنه خطوة كبيرة نحو تحقيق حلم كأس العالم 2026.

وقال ربيعة، فى تصريحات لقناة أون سبورت، إن الروح والتقارب والتفاهم بين اللاعبين هو كلمة السر فى النتائج الجيدة والانتصارات، مشيدا بجميع اللاعبين والأداء المميز أمام إثيوبيا.

حقق منتخب مصر بقيادة حسام حسن فوزا مستحقا بثنائية نظيفة على إثيوبيا فى المباراة التى جرت اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لـكأس العالم 2026، والتى أقيمت على ملعب العربى الزاولى بالمغرب، وسجل هدفى منتخب مصر محمد صلاح وأحمد سيد زيزو.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 13 نقطة ليواصل تربعه على قمة المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم، بينما تجمد رصيد إثيوبيا عند 3 نقاط.