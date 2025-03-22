شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صبحى: أغلقنا صفحة إثيوبيا وتركيزنا على وصول مصر إلى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

عبر خالد صبحى لاعب منتخب مصر، عن سعادته بالفوز على إثيوبيا بثنائية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أضاف صبحى خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "أون سبورتس 1": "الفوز على إثيوبيا مهم ونسير خطوة بخطوة وأغلقنا صفحة المباراة من أجل لقاء سيراليون المقبل وتهدفنا الوصول إلى كأس العالم".

وتابع: "أشكر كابتن حسام على منحه الفرصة لى مع منتخب مصر ومركزين للوصول لكأس العالم، وقال لنا بعد مباراة إثيوبيا يجب الفوز على سيراليون فى المباراة المقبلة".

وواصل منتخب مصر تصدره للمجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بعد الفوز بثنائية نظيفة على إثيوبيا فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وأقيمت على ملعب العربى الزاولى بالمغرب.

وتصدر المنتخب الوطنى مجموعته برصيد 13 نقطة وحل منتخب بوركينا فاسو فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط وسيراليون فى المركز الثالث بذات الرصيد، وجاء غينيا بيساو فى المركز الرابع برصيد 6 نقاط وإثيوبيا فى المركز الخامس برصيد 3 نقاط ويتذيل جيبوتى ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

وحقق المنتخب الوطني فوزه الرابع في هذه المجموعة على جيبوتي (6 – 0) وسيراليون (2 – 0) وبوركينافاسو (2 – 1) وتعادل وحيد مع غينيا بيساو (1 – 1) وفوز على إثيوبيا (2-0).