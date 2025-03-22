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الخليج 365 يهزم برزنتيشن لايف ويتأهل لدور الثمانية فى دورة المتحدة الرمضانية

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  • الخليج 365 يهزم برزنتيشن لايف ويتأهل لدور الثمانية فى دورة المتحدة الرمضانية 1/4
  • الخليج 365 يهزم برزنتيشن لايف ويتأهل لدور الثمانية فى دورة المتحدة الرمضانية 2/4
  • الخليج 365 يهزم برزنتيشن لايف ويتأهل لدور الثمانية فى دورة المتحدة الرمضانية 3/4
  • الخليج 365 يهزم برزنتيشن لايف ويتأهل لدور الثمانية فى دورة المتحدة الرمضانية 4/4

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القاهرة - سامية سيد - تمكن فريق الخليج 365 من تحقيق الفوز على فريق برزنتيشن لايف بركلات الترجيح 1-0 ضمن مباريات دور الـ16 من عمر دورة المتحدة الرمضانية المقامة على ملاعب مشروع الهدف بالسادس من أكتوبر.

وجاءت باقى نتائج الجمعة بدور الـ16 من عمر المسابقة كالتالى :

_ أون سبورت 1  3 – 0 كورة بلس. 

_ المتحدة 4 – 0 A.N.A.

_ قناة الحياة 7 – 2 القناة الأولى.

 

فريق الخليج 365 (2)
فريق الخليج 365 

 

فريق الخليج 365 (3)
فريق الخليج 365 

 

فريق الخليج 365 (1)
فريق الخليج 365 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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