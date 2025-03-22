شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يهزم برزنتيشن لايف ويتأهل لدور الثمانية فى دورة المتحدة الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فريق الخليج 365 من تحقيق الفوز على فريق برزنتيشن لايف بركلات الترجيح 1-0 ضمن مباريات دور الـ16 من عمر دورة المتحدة الرمضانية المقامة على ملاعب مشروع الهدف بالسادس من أكتوبر.

وجاءت باقى نتائج الجمعة بدور الـ16 من عمر المسابقة كالتالى :

_ أون سبورت 1 3 – 0 كورة بلس.

_ المتحدة 4 – 0 A.N.A.

_ قناة الحياة 7 – 2 القناة الأولى.



فريق الخليج 365



فريق الخليج 365