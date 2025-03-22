شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص طاهر محمد طاهر فى اللحاق بمباراة الأهلى والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

تضاءلت فرص طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي في اللحاق بمباراة فريقه المقبلة أمام الطلائع ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وغاب طاهر طاهر عن الأهلي منذ منتصف ديسمبر الماضى بعد إصابته في مباراة باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال للأندية.

ويستعد الاهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

وتعرض طاهر للإصابة مجددا بشد في العضلة الخلفية بعد تعافيه من الإصابة أعلى الركبة في العضلة الأمامية، ويؤدى جلسات علاجية على هامش مران الأهلي يومياً.

استهل الأهلي مشواره في كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) بالخسارة 0-1 أمام إنبي، مساء الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وجاءت مجموعات كأس عاصمة مصر 2025 كالتالي:



المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - مودرن سبورت - بتروجت - الجونة



ثانيا: المصرى - سيراميكا - زد - البنك الأهلى - غزل المحلة



الثالث: الأهلى - طلائع الجيش - إنبى - فاركو



الرابعة: بيراميدز- الاتحاد السكندرى - الإسماعيلى - حرس الحدود

جوائز بطولة كأس عاصمة مصر



وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى.. 10 ملايين للبطل، 4 ملايين للوصيف، 2 مليون جنيه للثالث، ومليون ونصف للرابع.

القناة الناقلة لمباريات الاهلى فى كأس عاصمة مصر



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الاهلى في كأس عاصمة مصر مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.