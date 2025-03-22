شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوافق على استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك مع سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة الزمالك مع سيراميكا يوم الجمعة المقبل الموافق 28 مارس الجاري في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر.

جاءت موافقة الاتحاد بناء على الطلب المقدم من نادي سيراميكا وسداده لنفقات استقدام الطاقم الأجنبي.

وكلف الاتحاد أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلب الذي جاء قبل أسبوع كامل من اقامة المباراة وإيداع المتقدم بالطلب تكاليف استقدامه لدى الاتحاد.