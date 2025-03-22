شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام سيراليون فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن ، صفحة مباراة إثيوبيا التى أقيمت مساء الجمعة بالجولة الخامسة لتصفيات أفريقيا لمونديال 2026، والتى أقيمت بملعب العربي الزوالي في المغرب، وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة سيراليون.

منتخب مصر ينافس فى المجموعة الأولى بتصفيات أفريقيا لمونديال 2026 مع غينيا بيساو وبوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

ويتأهل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة بشكل مباشر لكأس العالم 2026 والذي سيقام في أمريكا.

موعد مباراة منتخب مصر ضد سيراليون في تصفيات كأس العالم

يستضيف منتخب مصر نظيره سيراليون فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الجولة السادسة بتصفيات أفريقيا لمونديال 2026.

وضمت قائمة منتخب مصر للمعسكر الحالي كلاً من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير وعبد العزيز البلعوطي، والدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا، وفي الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل عماد "دونجا"، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح ومصطفي فتحي، وفي الهجوم: مصطفى محمد وأسامة فيصل".

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد سيراليون في تصفيات كأس العالم

تنقل قناة أون سبورتس مباراة منتخب مصر ضد سيراليون فى تصفيات كأس العالم ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.